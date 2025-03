Quando il disagio diventa cultura giovanile | Maranza e Baby Gang Lettera

Leggi su Orizzontescuola.it

Inviato da Simone Billeci - Negli ultimi anni, la crescente visibilità di fenomeni giovanili come quello deie delleha sollevato interrogativi urgenti sul senso e sulla direzione che sta prendendo l’educazione nelle nostre comunità. Questi fenomeni non possono essere liquidati come semplici espressioni di devianza o come comportamenti marginali; essi rappresentano, piuttosto, un segnale forte e inequivocabile di unpiù profondo, che interpella educatori, famiglie, istituzioni e società civile.L'articoloil