Oasport.it - Quando i Mondiali di pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari, programma 29 marzo, streaming, italiani in gara

Un ultimo atto tutto da vivere., sabato 29, si svolgerà la giornata finale dei Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento al TD Garden di Boston, negli Stati Uniti, con due segmenti particolarmente importanti in ottica Italia: la danza libera e illibero individuale maschile.LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 18.30 E 22.55Le danze, in tutti i sensi, si apriranno a partire dalle 18:30, con una free dance che promette spettacolo in cui i protagonisti saranno senza dubbio Charléne Guignard-Marco Fabbri che, dopo la quarta piazza della rhythm dance, sono intenzionati a conquistare per la terza volta di fila una medaglia nella competizione iridata mettendo nel mirino Lilah Fear-Lewis Gibson. Prevista inoltre battaglia tra i padroni di casa Madison Chock-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier.