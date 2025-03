Sport.quotidiano.net - Qualifiche MotoGp Austin 2025: Marquez fa tris di pole, male Bagnaia. La griglia di partenza

29 marzo- Cambia la pista, non cambiano però le gerarchie e i rapporti di forza. Marcresta la lepre irraggiungibile anche nelledel Gran Premio delle Americhe ad. Per lui si tratta dell'ottavo giro più veloce in qualifica su questa pista: nessuno può vantare un record di questo genere sullo stesso circuito. Alle sue spalle ci provano e gli mettono grande pressione Fabio Di Giannantonio e il fratello Alex, ma si devono accontentare del secondo e del terzo posto. Non bene Pecco, solo sesto in classifica, mentre reazione da parte dell'Honda con il super Luca Marini, settimo, e Joan Mir ottavo. Fuori già alla Q1 invece Marco Bezzecchi con la sua Aprilia.1 In pista per la prima sessione ditutti i piloti fuori dalla top 10 dei tempi combinati delle sessioni di prove libere.