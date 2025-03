Formiche.net - Quale nuovo ruolo per le biblioteche nell’era digitale. Scrive Monti

Negli ultimi anni si è discusso molto deldelle. Storicamente considerate come roccheforti della conoscenza, con l’avvento di Internet, e quindi con il venir meno di quel binomio che legava la conoscenza al suo supporto fisico, il settore bibliotecario ha conosciuto un periodo di profonda crisi identitaria.Si è trattato di un periodo di profonda riflessione, che ha portato ad una serie di consapevolezze che hanno influenzato in modo significativo la percezione che il settore bibliotecario ha di sé stesso, dapprima sotto il profilo teorico, poi, seppur con qualche ritardo e qualche attrito, anche in termini di servizi e di generale esperienza offerta ai cittadini.Sospinta dai casi studio internazionali, dunque, la riflessione bibliotecaria nel nostro Paese ha coinvolto in primo luogo il modo con cui leinteragiscono con i cittadini, rinnovando gli spazi, l’atteggiamento del personale, i canali di comunicazione; la riflessione si è poi concentrata sulla varietà di servizi da fornire, che dalla consultazione e prestito di libri si è via via estesa fino a coinvolgere la creazione di aule deputate alla “consultazione” di videogames, o allo sviluppo di servizi rivolti ai cittadini (club di lettura, ma anche azioni non direttamente legate alla produzione letteraria).