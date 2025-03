Ilrestodelcarlino.it - ‘Quadri di un’esposizione’, musica al S. Domenico

Il primo degli eventi della rassegna ‘I volti allo specchio della Città. Ritratto e Autoritratto fra Arte e Società’ promosso dal circolo Acli Lamberto Valli Aps e da una rete di altre 17 fra associazioni ed enti si svolgerà oggi dalle 17 alle 19 all’interno della sala degli Affreschi (ex-refettorio) dei Musei San. L’evento con ingresso gratuito vedrà il concerto diclassica dal titolo ’Quadri disu musiche del maestro Modest Petrovic Mussorgsky, con al pianoforte Salvo Nicolosi. A introdurre il pomeriggio saranno (nella foto a destra) Alessandra Righini, presidente del circolo Acli Lamberto Valli Aps, e Filippo Pantieri, vicepresidente e responsabile degli eventili dello stesso circolo. ’Quadri diè una geniale composizione sotto la forma di suite per pianoforte, messa in scena nel 1874 e articolata in 15 brani nella opera originaria.