Oasport.it - Puppo sicuro: “Il miglior Berrettini di sempre sul cemento. N.1? Zverev non è un rischio per Sinner”

Leggi su Oasport.it

Dariosi è soffermato sulla partita tra Matteoe Taylor Fritz, quarto di finale del Masters 1000 di Miami, durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Ho sentito le dichiarazioni di Matteo, mi fa piacere quello che ha detto. Lo scorso anno non si era sentito bene in campo a Miami, i suoi risultati a Miami sonostati difficili, ma va detto che ha trovato questo cammino in questa edizione molto positiva. A parte la prima parte del primo set, dopo è stato difficile per lui mettersi nella condizione di dare la sensazione che potesse vincere, ma non sminuisce il fatto che è stata una delle più belle partite che ha giocato su questa superficie“.Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito: “L’inizio della partita è stato molto simile a quello con de Minaur, pur avendo di fronte un giocatore diverso, che ha avuto la bravura di ottenere il contro break immediato e di salvare due palle break che ci sono state nel quinto gioco.