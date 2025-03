Ilrestodelcarlino.it - Pupi Avati ospite al cinema Sarti. Sarà proiettato ’L’orto americano’

Il prossimo protagonista che farà visita alle sale del circuitoincentro - nello specifico aldi Faenza -, cinquant’anni al servizio della settima arte, anni che lo hanno trasformato in un vero e indiscusso maestro del panorama nazionale e non solo. Venerdì 4 aprile (alle 21), l’autore di film apprezzatissimi come ’La casa dalle finestre che ridono’, ’Regalo di Natale’,’ Zeder’ e ’Il papà di Giovanna’,al centro di una serata davvero da non perdere. In dialogo con la scrittrice ravennate Paola Amadesi, introdurrà il pubblico presente in sala alla visione del suo ultimo lavoro,, titolo di chiusura dell’ultima edizione del Festival deldi Venezia; film che segna un ritorno affascinante e suggestivo - a cinque anni da Il signor Diavolo - a quel gotico padano a cui deve i suoi natali artistici.