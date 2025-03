Lanazione.it - Pulizia e potature lungo le strade

Leggi su Lanazione.it

"Sono in corso gli interventi die potatura programmati dall’Ufficio tecnico del Comunei margini dellecomunali". Ne dà notizia l’amministrazione. "L’attività di manutenzione e messa in sicurezza degli alberi che impattano sulla viabilità comunale – si legge – viene ripetuta annualmente in diverse aree del territorio, con l’obiettivo di completare progressivamente la potaturatutte lecomunali. Per lo svolgimento di questi lavori, in queste settimane sono operative una ditta incaricata dall’ufficio tecnico e gli operai comunali". L’intervento della squadra da quest’anno è supportato da un camion, appositamente allestito. Investire in mezzi e attrezzature adeguate per garantire un lavoro efficace agli operai comunali è una priorità della giunta, che sta già dando risultati concreti nella cura del territorio.