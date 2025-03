Pisatoday.it - Pulizia con Plastic Free di via Maremmana a Calcinaia

L'organizzazionecon il patrocinio del Comune die in collaborazione con l'Associazione ambientalista Demetra, con l'Associazione Eliantus per l'ambiente e con Acque Spa, organizza per domenica 30 marzo, una mattina diambientale.Tutta la cittadinanza è invitata.