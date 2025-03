Noinotizie.it - Puglia: tra nubifragi, gelate e grandinate “bollettino di guerra nelle campagne” Coldiretti

Di seguito un comunicato diffuso da:È undiin, conviolente che si abbattono su territori fragili, duramente colpiti dalla siccità anche invernale. È quanto emerge dal monitoraggio della, dopo la violenta grandinata che ha colpito la provincia di Brindisi, con epicentro tra Montalbano, Speziale e Ostuni, ma ci sono stati anchea Maglie e nel brindisino.Nei giorni scorsi si sono registrati gravi danni sulle produzioni, a causa dellesu ulivi, frutteti, asparagi e vigneti in tutta la provincia di Bari e in ampie aree della BAT, di Foggia, in provincia di Taranto e nel leccese a Gallipoli. L’arrivo diimprovvise e diviolenti fa salire il conto dei danniin un territorio duramente provato dal caldo e dalla siccità che ha seccato la terra, scottato la frutta e la verdura, impoverito i raccolti di grano, danneggiato il pomodoro da conserva e l’uva da vino e tagliato la disponibilità di foraggio per gli animali nei campi arsi dal sole o andati a fuoco per gli incendi.