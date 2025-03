Lanazione.it - Psicologi, in Toscana si rafforza la rete sociale: 67 nuovi assunti

Firenze, 29 marzo 2025 – Saranno 67 ia tempo pieno negli enti locali dellaperre il lavoro multidisciplinare nei servizi sociali e attuare il sistema integrato di interventi nel. L'inserimento delle nuove figure professionali fa parte di un piano nazionale che prevede 979 assunzioni complessive in tutta Italia, grazie al decreto 268 2024 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha stanziato 300 milioni di euro per il potenziamento degli Ambiti territoriali sociali (Ats). "Il consiglio nazionale dell'Ordine degliha lavorato intensamente per favorire questo importante risultato, sottolineando il valore della professione nei servizi di assistenza e supporto alla cittadinanza - sottolinea in una nota la presidente dell'Ordine deglidella, Maria Antonietta Gulino -.