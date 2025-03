Tarantinitime.it - PSI: “Per amare Taranto con pragmatismo serve un progetto concreto e coraggioso”

Tarantini Time QuotidianoViviamo in un’epoca di grave incertezza. Abbiamo pensato a una pace comoda e infinita. L’era che ci sta dinanzi sarà dominata dalle esigenze di sicurezza e dalle scelte strategiche. Sono i rivolgimenti dello scenario internazionale a imporre scelte ineludibili per difendere i valori su cui sono fondate le democrazie e per garantire una vita del mondo fondata sul rispetto dello stato di diritto, le libertà democratiche e i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.Questa consapevolezza ci pone di fronte alle nuove opportunità in cui viene a trovarsi la nostra Città e il suo territorio, per i nuovi assetti geopolitici intervenuti e per il ruolo di, punta avanzata del Mezzogiorno d’Europa nel Mediterraneo: polo nel sistema del multilateralismo competitivo.