Game-experience.it - PS5 e PS5 Pro, Digital Foundry ha evidenziato dei problemi di stuttering con il VRR

PlayStation 5 e la recente PS5 Pro presentano un problema tecnico che potrebbe compromettere l’esperienza di gioco di alcuni utenti.ha infatti pubblicato un nuovo video di analisi frutto di una serie di test approfonditi, dove ha rivelato di aver scoperto che il VRR (Variable Refresh Rate), invece di migliorare la fluidità dell’immagine, causa unoregolare in diversi giochi, soprattutto quelli con framerate sbloccato. Il problema non sembra legato al tipo di schermo utilizzato ma esclusivamente all’hardware PlayStation, distinguendosi dalle console Xbox, che non mostrano lo stesso difetto.Il VRR è una tecnologia che permette di sincronizzare il refresh rate del display con il framerate della console, garantendo una maggiore fluidità nei giochi con prestazioni variabili.