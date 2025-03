Anteprima24.it - Prova di forza strabiliante della Miwa contro Marigliano

Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento esce vittoriosa da un derby epocalela Promobasket, deciso soltanto nel finale dopo 40? di intensa e continua battaglia. Lala risolve grazie all’ennesima prestazione corale esaltante, nonostante gli acciacchi fisici avuti in settimana da vari atleti. Con questa vittoria, i Boars mantengono salda la terza posizione in classifica, dando ancora una volta dimostrazione del loro grande valore. Laapproccia la gara con molta propositività ed energia, contenendo bene gli avversari. I due attacchi, tuttavia, risultano imprecisi e nessuna delle due squadre riesce a dare uno strappo. Il primo quarto, infatti, procede secondo un sostanziale equilibrio per tutta la sua durata e si chiude sul punteggio di 13-14.