Ferraratoday.it - Protezione, previdenza e risparmio: il mondo assicurativo incontra cittadini e imprese

Leggi su Ferraratoday.it

La città di Ferrara si prepara ad accogliere un convegno interamente dedicato alle tematiche di. L'appuntamento, fissato per mercoledì 9 aprile alle 10, nella sede della Camera di commercio in Largo Castello 6, rappresenta un'occasione per approfondire le.