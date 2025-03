Notizie.com - Proteine: come il mercato e il marketing hanno trasformato un integratore in un fenomeno

Leormai sono dappertutto. In uno spot andato in onda da pochi giorni, una donna scala una piramide di manubri e pesi d’acciaio. Deve assolutamente raggiungere l’agognata mousse proteica.ile ilunin un(CANVA FOTO) – Notizie.comNon è tutto. Le troviamo addirittura nell’acqua. Una nota azienda ha inserito nelle sue bottigliette il collagene bovino, una proteina appunto, e ne ha affidato lo spot ad un muscoloso personaggio televisivo.E ancora: i supermercati sono pieni zeppi di prodotti che contengono al loro interno la preziosa macromolecola. Perché? Non c’è una risposta univoca al nuovodegli scaffali. Un tempo le famose barrette proteiche erano “riservate” agli ambienti sportivi, alle palestre. Oggi sono state sdoganate ovunque.