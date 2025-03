Bergamonews.it - Proroga polizze catastrofali, Casati: “Tempo necessario per le aziende, usiamolo per chiarire i dubbi”

Bergamo.ta la data di sottoscrizione delleassicurative per i danni. Una notizia accolta con favore anche dal mondo della politica che di fatto vede spostarsi, in là, i termini che inizialmente erano stati previsti per il 31 marzo 2025 ed erano rivolti a tutte leiscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, con l’obbligo, appunto, di dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali ed eventi.È stato infatti introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano su tutto il territorio nazionale.