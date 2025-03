Ilveggente.it - Pronostico Inter-Udinese: le motivazioni incidono più delle assenze

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Tre punti sul Napoli e sei sull’Atalanta, piegata 2-0 a Bergamo (Carlos Augusto e Lautaro) nell’ultima giornata prima della sosta. Non poteva chiedere di meglio il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: la suadue settimane fa potrebbe aver messo a segno il colpo scudetto, respingendo l’assalto di unadue squadre ancora in corsa per il tricolore ed approfittando di un nuovo passo falso dei partenopei, fermati dal Venezia.: lepiù(Ansa) – Ilveggente.itDavanti ai campioni d’Italia in carica però ci sono due mesi intensissimi, nei quali a differenzaconcorrenti dovranno giocare più partite, essendo ancora impegnati su tre fronti (campionato, Champions League e Coppa Italia).