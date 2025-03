Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Atalanta: Dea e Viola non invertono il trend

è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Il sogno scudetto per l’potrebbe essere definitivamente svanito nello scontro diretto di due settimane fa contro l’Inter, che si è confermata ancora una volta la “bestia nera” dei bergamaschi. Nel match che avrebbe potuto far volare in vetta la Dea a soli due mesi dalla fine del torneo, ad avere la meglio sono stati i nerazzurri meneghini, corsari 2-0 al Gewiss Stadium. Gian Piero Gasperini – secondo gli ultimi rumors tra i papabili per allenare la Roma dalla prossima stagione – è uscito per l’ennesima volta sconfitto dal confronto con il collega Simone Inzaghi, ancora imbattuto contro di lui (7 vittorie e 2 pareggi nei precedenti).