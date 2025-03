Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Girona: il festival del gol

è una gara della ventinovesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni,Ilha fatto il suo nel recupero giocato giovedì sera: ha vinto, non sprecando tante energie, e ha messo la testa davanti a tutti nel massimo campionato spagnolo. E adesso i turni positivi, tra campionato e Champions League, sono davvero tanti per gli uomini di Flick.: ildel gol (Lapresse) – Ilveggente.itHa perso Dani Olmo per infortunio l’allenatore tedesco, è vero. Ma recupererà Raphinha, che giovedì non è sceso in campo per via, ovviamente, di un ritorno in Europa di qualche ora prima dopo la gara del suo Brasile. Tutto è andato come doveva andare, parliamo ovviamente del risultato e il primo posto attuale in classifica in solitaria, in attesa della gara del Real Madrid di oggi contro il Leganes, è la normale conseguenza di quello che si sta vedendo: una squadra che gioca bene, che segna con regolarità, e che chiude quando vuole le partite.