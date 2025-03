.com - Promozione / Montanari risponde a Cecchetti: 1-1 tra Villa San Martino e Biagio Nazzaro

Leggi su .com

I rossoblù passano in vantaggio all’11°, ma vengono ripresi al 26?: dodicesimo pareggio stagionale per itti in campionato PESARO – Lacrea tanto ma non va oltre l’1-1 in casa delSan. La gara della 28^ giornata del girone A diha visto i ragazzi di Fenucci giocare meglio dei pesaresi, passando in vantaggio conall’11° minuto. Prima della mezz’ora, però, l‘inzuccata divale il definitivo pareggio, nonostante i tentativitti di conquistare l’intera posta. Itti, in attesa dei posticipi di domani, salgono a 36 punti in classifica al decimo posto insieme al Lunano.Primo tempo Lainizia meglio il match, trovando il meritato vantaggio. Dopo 5 minuti Carboni tenta la fortuna da lontano, Ottaviani sulla traiettoria non riesce a controllare il pallone, che arriva comunque dalle parti di Serfilippi che tira di prima intenzione ma non trova alo specchio della porta.