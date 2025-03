.com - Promozione / La Jesina batte il Marina, domani la risposta della Fermignanese

Leggi su .com

Con una grande prova nella ripresa, i leoncelli ribaltano ile si portano per ora in testa, in attesagara. Le reti di Filippo Massei e Corsu rigoreJESI, 29 marzo 2025 –si incontrano al “Carotti” per la terzultima di campionato. Leoncelli ancora costretti alla rincorsa sul Fermignano, ad 1 punto di distanza, prima dello scontro diretto a Fermignano nel prossimo turno.Tra gli ospiti, da segnalare la presenza l’ex Pierandrei, cannoniere con 14 reti insieme al leoncello Corsubito in vantaggio all’11’. Botta da ottima posizione di Burini, è bravo a respingere Gasparoni, sulla respinta va l’ex Pierandrei che colpisce la traversa, la difesa si fa ancora sorprendere e Pierandrei ancora solo, deposita questa volta in rete. Difesa leoncella ancora una volta impreparata, ecostretta di nuovo a partire dallo 0-1, come 7 giorni fa.