Ilgiornaleditalia.it - Prodezza di Orsolini e il Bologna espugna Venezia

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

I rossoblù di Italiano vincono 1-0 e si tengono stretto il quarto posto in classifica- Non si ferma la marcia delche, nonostante qualche difficoltà nel primo tempo, sconfigge 1-0 ilcon unadie si conferma al quarto posto in classifica. Inizialmente i lag