Sport.quotidiano.net - Probabili formazioni Serie A, orari e dove vedere le partite della 30esima giornata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 29 marzo 2025 - Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo laA, che si appresta a vivere la sua 30°. Ad inaugurarla saranno le sfide Como-Empoli e Venezia-Bologna. Sempre oggi, sabato 29 marzo, scende in campo la Juventus: l'esordio di Igor Tudor sulla panchina dei bianconeri avverrà in occasionesfida casalinga con il Genoa. Trasferta a Lecce invece per la Roma, che vuole continuare a risalire la china per sognare l'Europa. Il lunch match domenicale vedrà impegnate Cagliari e Monza. Due gli appuntamenti assolutamente da non perdere in questo turno: il duello fra Fiorentina e Atalanta e soprattutto quello fra Napoli e Milan. La capolista Inter ospita l'Udinese. Infine, in programma per lunedì due gare: Verona-Parma e Lazio-Torino. ClassificaA Il programma delle gare evederle Como-Empoli: sabato 29 marzo, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Venezia-Bologna: sabato 29 marzo, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn; Juventus-Genoa: sabato 29 marzo, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Lecce-Roma: sabato 29 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Cagliari-Monza: domenica 30 marzo, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Fiorentina-Atalanta: domenica 30 marzo, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Inter-Udinese: domenica 30 marzo, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Napoli-Milan: domenica 30 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Hellas Verona-Parma: lunedì 31 marzo, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Lazio-Torino: lunedì 31 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now LeComo-Empoli Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret, Perrone; Strefezza, Cutrone, Diao.