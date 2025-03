Inter-news.it - Probabile formazione Inter-Udinese: OK Correa e un solo dubbio – CdS

si prepara a scendere in campo dal ‘1 per sostituire Lautaro Martinez. Per il resto,fatta, ma Inzaghi ha ancora un piccolo. Ladi.ULTIME – Chance da non fallire per il Tucu, che domani sarà di nuovo da titolare per la terza volta in questa stagione, dopo la trasferta di Verona e la partita casalinga contro il Genoa. Due prestazioni agli antipodi: gol e assist contro gli scaligeri a novembre, in campo appena 45? col Grifone a causa di un malanno fisico. Ma sono, comunque, bastati per ricevere i fischi di San Siro. Ora la terza occasione e stavolta in. Il Tucu farà coppia con Marcus Thuram, ieri protagonista di un’vista sulle colonne di Onze Mondial. Simone Inzaghi è pronto a rilanciare anche altri due giocatori: Federico Dimarco a sinistra e Matteo Darmian a destra.