Prispan Carpenterie | Eccellenza nella Lavorazione dei Metalli in Valdelsa

rappresenta una delle realtà più fiorenti e longeve del distretto industriale della. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore delladei, l’azienda, fondata da Maurizio Prisco, è oggi un punto di riferimento per l’intera regione e non solo. Situata a Casole, nel cuore di un territorio noto per la sua tradizione industriale,è specializzata in attività di piegatura, saldatura e taglio delle lamiere. Grazie a un costante impegnoricerca di soluzioni innovative, l’azienda è riuscita a coniugare l’esperienza accumulata in decenni di attività con le più moderne tecnologie nel campo delladei, guadagnandosi una posizione di prestigio sia a livello nazionale che internazionale. L’azienda è nata grazie all’intuizione e alla determinazione di Maurizio Prisco, che con il tempo ha fatto crescere l’azienda trasformandola in una realtà che oggi vanta 6mila metri quadrati di capannone ed un parco macchine altamente tecnologico composto da ben 30 macchine a lavoro.