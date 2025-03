Anteprima24.it - Primo Premio nazionale per la I^B della Secondaria di Limatola, l’orgoglio di un intero paese

Tempo di lettura: 2 minutiUn caleidoscopio di emozioni ha inondato la sala consiliare del Comune di Limatola venerdì 28 Marzo, a partire dalle ore 21.Il sindaco, dott. Domenico Parisi, sempre attento alle esigenze e ai bisognisua comunità, in particolare dei più piccoli, insieme alla delegata all’istruzione, prof.ssa Teresa Aragosa, ha aperto le porte del Comune ad alunni e genitori per consentire il collegamento in diretta con il Teatro dei Pari di Villastellone (TO), dove si stava svolgendo la premiazione del concorso letterario interScaraBIMBOcchio.In rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci eclasse 1Bscuoladi Limatola, vincitrice delnella sezione Fantasia con la fiaba I fratelli scomparsi, erano presenti in teatro la prof.