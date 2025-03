Anteprima24.it - Primavera 2, inatteso ko per il Benevento: all’Avellola si impone la Salernitana

Tempo di lettura: 2 minutiDopo il blitz di Pescara nel recupero della settimana scorsa che aveva permesso aldi consolidare il quinto posto, l’ultimo utile in chiave playoff, è arrivato unscivolone casalingo per i giallorossi.a sorridere è stata la, squadra ormai fuori dalla lotta per gli spareggi, espugnando 2-1 l’impianto sannita. A decidere il match due rigori concessi agli ospiti: il primo al 29? calciato da Di Vico e parato da Giangregorio, ma sulla respinta Fusco ha messo il pallone in rete. Il secondo al 36? sempre dagli undici metri dallo stesso Fusco. Nella ripresa al 7? Francescotti, con il terzo penalty di giornata, ha dimezzato lo svantaggio per il, ma a nulla sono poi valsi gli assalti della squadra di Iezzo nonostante la superiorità numerica per mezz’ora per il rosso a Vuillermoz al 15? per un doppio giallo.