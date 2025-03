Ferraratoday.it - Prima di Spal-Legnago al Mazza, Baldini: "La priorità è portare a casa il risultato"

Leggi su Ferraratoday.it

Fra l'ultima partita della, persa in trasferta contro il Pineto, e la prossima con ilSalus in programma aldomenica 30 alle 17.30 (diretta su FerraraToday) c'è stato di mezzo il ritiro della squadra a Villafranca di Verona. Un momento di concentrazione per approcciarsi alla.