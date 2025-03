Sport.quotidiano.net - Prima categoria. I pronostici del turno fatti da Ortolani

Ildivisto da Angelo, tecnico della Folgore Castelraimondo. Mogliano-Casette d’Ete: "Locali lanciati a giocarsi le ultime chance, sfruttando lo scontro diretto, per agganciare la vetta. Per questa gara dico 1". Argignano-Folgore Castelraimondo: "Una trasferta complicata contro l’Argignano che in casa ha ottenuto ottimi risultati, si giocherà su un campo piccolo e pesante". Montecassiano-Passatempese: "Una bella gara in ottica playoff ma pure per allontanarsi dalla zona a rischio: X2". Portorecanati-Belfortese: "Ecco un’altra partita che interessa le due zone di una classifica corta, è un match in cui nessuna può permettersi passi falsi: 1X". San Claudio-Elpidiense Cascinare: "Il San Claudio in casa si fa rispettare e vuole fare punti per una posizione di maggiore tranquillità e, magari, guardare più in alto: 1".