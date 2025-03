Quotidiano.net - Prezzi del riso a Tokyo: aumento record del 90% a marzo nonostante le scorte

Leggi su Quotidiano.net

Non è bastato il recente rilascio dellenazionali da parte del governo giapponese per contenere il rialzo deidel, aumentati di quasi il 90% inrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto rivelano i recenti dati suial consumo del mese in corso, con un progresso dell'89,6%, superiore alla crescita del 77,5% su base annua di febbraio: si tratta del maggiordal 1971, quando sono stati resi disponibili i dati comparabili per i 23 comuni di. Secondo quanto dichiarato dal ministero delle Comunicazioni, tra gli articoli legati alle forniture di, i classici 'onigiri', le polpette di, i cui costi sono saliti dell'11,8%, i pasti da asporto 'bento', aumentati dell'8,4%, mentre quelli del sushi servito al ristorante sono saliti dell'8,7%.