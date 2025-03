Anteprima24.it - Presunti abusi su cani, indagini in corso. Mastella: “Furia sui social: querele agli odiatori”

Tempo di lettura: 4 minuti“Intervengo, per l’ultima volta, con riferimento alla vicenda delle presunte violenze nei confronti di alcunicommesse da un cittadino beneventano”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente. “Mi sono occupato con grande attenzione della vicenda. Addetti dei servizii e agenti della Polizia Municipale del Comune di Benevento sono andati a verificare di persona a casa di questo cittadino e non hanno riscontrato la presenza di alcun cane. Sono andati più di una volta e stanno monitorando la situazione, continuando a confermare l’assenza dipresso la sua abitazione. Qualcuno, senza competenze e senza conoscenza diretta dei fatti, arriva anche ad ipotizzare l’applicazione di un TSO da parte mia, ma nessuno dei soggetti competenti a richiederlo, dopo aver valutato più volte sia la situazione denunciata che la persona interessata, ritiene che ne ricorrano i presupposti per farne richiesta.