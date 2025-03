Lanazione.it - Presidio dei metalmeccanici. In piazza per il rinnovo del contratto e per la sicurezza sul lavoro

Inper il salario, per lae, soprattutto, per la ripresa della trattativa per ildelnazionale del comparto metalmeccanico "bloccata" da Federmeccanica. Una folla coloratissima e agguerrita ieri mattina inBernardini, proprio di fronte alla sede di Confindustria, alorganizzato da Fiom Cgil Lucca, Fim Cisl Toscana nord e UilM Toscana nord in occasione dello sciopero nazionale proclamato contro il ritiro di Federmeccanica dal tavolo di trattativa per ildel. Uno sciopero che, a detta delle tre federazioni metalmeccaniche, ha visto nella nostra città e in tutta Italia una grande partecipazione. Ma spieghiamo meglio le ragioni di questa lotta sindacale. Le richieste di lavoratori e sindacati riguardano elementi che, in teoria, dovrebbero essere una ovvia base di partenza per ildi uncollettivo nazionale, ovvero un aumento salariale sufficiente per fare fronte all’aumento del costo della vita.