Liberoquotidiano.it - "Prendi me", la moglie si infuria: gelo a The Voice

Leggi su Liberoquotidiano.it

A Thesenior, il talent show canoro che va in onda tutti i venerdì su Rai Uno, condotto da Antonella Clerici, è la serata di Nunzio. 65 anni, pugliese, incanta tutti con un sua versione di "Bimba se sapessi" di Sergio Caputo. E nella sua copertina, Nunzio racconta la sua passione per la musica che l'ha coinvolto fin da ragazzo. Ma qualcuno, suo fratello maggiore gli ha consigliato di desistere e di cercarsi un'altra strada. Insomma in modo crudo gli aveva detto di lasciar perdere: "Tu puoi fare tutto, ma certamente non il cantante. Magari il geometra". E nella puntata andata in onda il 28 di marzo, ecco che Antonella Clerici cerca di far ricucire ai due fratelli il loro rapporto che, solo sulla musica, si è logorato: "È qui stasera? Sì? Bene! Non vedo l'ora di andare lì sotto palco ad ascoltarti cantare, mi metterò proprio di fianco a lui!".