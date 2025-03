Romadailynews.it - Premio Bif&st Miglior film a “Per amore di una donna” di Guido Chiesa

Bif&st “Per il Cinema Italiano” –Perdi unadiIluscirà in sala il 29 maggio con FandangoE’ “Perdi una” diil vincitore delper ildel concorso “Per il Cinema Italiano” del Bif&st 2025 diretto da Oscar Iarussi.A decretarlo, la giuria popolare, presieduta dalla regista Costanza Quatriglio e coordinata da Vincenzo Madaro (direttore del festival Vicoli Corti), con la seguente motivazione: “Per la capacità di raccontare con intensità e raffinatezza una storia che attraversa epoche e terre lontane, esplorando, identità e memoria. Perdi unaavvolge lo spettatore in un mistero profondo e universale, conducendolo in un viaggio emozionante alla ricerca della verità e delle proprie radici”.