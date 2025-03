.com - Premio Asi Sport&Cultura, vincono De Rossi e la coppia olimpica d’oro Tita-Banti

(Adnkronos) – Daniele De, ladella vela, il Mundialido, torneo di calcio multietnico, la Cantù Arena e il progetto Sintesi, sono i cinque vincitori della 19a edizione delAsi Sport&Cultura, andato in scena oggi al Salone d’Onore del Coni a Roma. All’evento, condotto da Claudia Conte e Remo Pannain e che ha chiuso di fatto i festeggiamenti del trentennale di ASI, hanno presenziato personaggi del mondo dello sport, delle Istituzioni, dello sport e dello spettacolo. Tra i presenti in sala, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Presidente Sport e Salute Marco Mezzaroma, il Presidente Asi Claudio Barbaro, il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Beniamino Quintieri, il Presidente Consiglio Regionale Lazio Antonello Aurigemma, e l’attore e cabarettista Maurizio Battista, al quale Asi ha consegnato un riconoscimento speciale per la lunga carriera artistica.