Premiazione Sport e Cultura Barbaro | Il sistema sportivo si è risollevato nonostante la pandemia e le difficoltà

“Ilivo italiano si basa sulle associazioni. Sino a quando le istituzioni non capiranno che dovranno fare di tutto per mettere in sicurezza il vero e proprio tesoro delloitaliano, avremo sempre qualche problema”. Queste le parole del presidente delle Associazioniive e sociali italiane (Asi), Claudio, durante il suo intervento alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti per la 19esima edizione del Premio Asi ‘’, al Salone d’onore del Coni., che è anche sottosegretario all’Ambiente e alla sicurezza energetica, ha ricordato che nellosi può contare “sulla disponibilità degli appassionati, dei volontari e sulla loro capacità professionale”., FdI: “Il mondo delloha dimostrato di poter resistere dopo la”Il deputato di Fratelli d’Italia ha sottolineato che il Premio Asi “” racconta da anni “uno spaccato di tutto quello che può essere rappresentato nel mondo dello: dall’impiantistica, all’innovazione tecnologica, arrivando alle gesta atletiche sia di carattereivo puro che legate ad aspetti etici, come nel caso specifico di Daniele De Rossi“.