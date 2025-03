Lanazione.it - Prato, sui tavoli della bisca clandestina 12mila euro in contanti. Tredici giocatori denunciati

, 29 marzo 2025 – Suida gioco c’erano benin. Li ha trovati la polizia di, durante un blitz effettuato giovedì sera in via Pistoiese, nel cuoreChinatown pratese. I poliziottiquestura pratese sapevano bene che in quell’edificio sarebbe stato probabile trovare persone intente a giocare d’azzardo, in particolar modo a mahjong, un antico gioco cinese ancora molto amato nella comunità orientale. I poliziottiSquadra Volanti hanno notato in prossimità ella porta d’ingresso un sospetto andirivieni di uomini cinesi. Scattato il controllo al primo piano dello stabile, in tutto tre stanze adibite a, sono stati individuatiseduti aie ognuno aveva cospicue somme di denaro contante. Nel corso dell’accertamento i poliziotti hanno trovato suitessere del gioco e denaro in banconote di vario taglio per un totale di 12.