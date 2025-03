Lanazione.it - Pranza senza pagare, ristoratore chiama i carabinieri. E spuntano i coltelli

Minucciano (Lucca), 29 marzo 2025 – Più di un pranzo consumato, ma quando ilha deciso di rivolgersi aiper denunciare l’odiosa abitudine della cliente, lei avrebbe fatto intervenire il compagno risultato poi in possesso di due. Questo è quanto hanno scoperto gli uomini dell’Arma della Stazione di Gramolazzo che, intervenuti nel locale a Minucciano su richiesta del, hanno denunciato un 60enne, residente nella provincia di Massa Carrara, dopo che a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2il cui porto non risultava giustificato dalle circostanze di tempo e luogo.