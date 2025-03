Puntomagazine.it - Pozzuoli: “Terra instabile, comunità consapevole”. Convegno dell’IPSEOA “Lucio Petronio

, conmunità: Legalità e prevenzione per convivere con il bradisismo”. Questo è il tema che sarà affrontato all’Istituto “ptronio diil 4 aprile“: legalità e prevenzione per convivere con il bradisismo”. È questo il tema delaperto alla cittadinanza, realizzato dall’IPSEOA “” di, il giorno 4 aprile dalle ore 10.00 presso l’Aula Magna del plesso centrale di Monteruscello.L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento sui temi della sicurezza territoriale, della legalità e della responsabilità civica.L’incontro, con l’ausilio di esponenti delle istituzioni e dellascientifica, si pone come obiettivo quello di fornire elementi per riflettere sul ruolo fondamentale della conoscenza scientifica e della cultura della legalità, come strumenti per affrontare le sfide del presente e del futuro.