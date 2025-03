Ilrestodelcarlino.it - Potenziati i controlli in centro: multe e sanzioni

Nelle giornate di mercoledì e giovedì, i carabinieri della compagnia di Ferrara hanno intensificato iinstorico. Mercoledì, due pattuglie delle stazioni di Villanova e di Pontelagoscuro, in collaborazione con il personale del Nas di Bologna, del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro e del nucleo Forestale, hanno proceduto ad ispezionare due attività commerciali del capoluogo. All’esito del controllo, il titolare della prima attività è stato denunciato per aver installato un impianto di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione mentre il titolare della seconda attività è stato sanzionato amministrativamente per un totale di duemila euro per non aver applicato le procedure previste dal manuale di autocontrollo. Nel corso della mattinata di giovedì, invece, l’azione di controllo dei militari, anche alla luce degli importanti afflussi di turisti, si è concentrata nelle zone a maggiore flusso di visitatori.