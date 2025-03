Unlimitednews.it - Poste Italiane acquisisce da Vivendi un ulteriore 15% di Tim

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione diS.p.A. (“”) nella seduta del 26 marzo 2025, in data odierna è stata formalizzata, mediante sottoscrizione del relativo atto di compravendita, l’acquisizione daSE (“”) di azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. (“TIM”) corrispondenti al 15,00% del totale delle azioni ordinarie e al 10,77% del capitale sociale di TIM.Al suo perfezionamento, atteso entro il primo semestre del 2025,– già azionista con il 9,81% delle azioni ordinarie acquisito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. lo scorso 15 febbraio – arriverà a detenere in TIM una partecipazione complessivamente pari al 24,81% delle azioni ordinarie e al 17,81% del capitale sociale, divenendone il maggiore azionista.