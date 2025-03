Puntomagazine.it - Portici: tentano la truffa del finto avvocato ma l’anziano non ci casca

La vittima, un 76enne di, chiede e chiede aiuto ai carabinieri che restano in silenzio. Due donne arrestate, il palo denunciatoÈ pomeriggio, e il fatto è accaturo a, via Gaetano Poli. Un 76enne sta passeggiando frettolosamente ed è al cellulare. Dall’altra parte della cornetta c’è una persona che dice di essere un. Suo figlio è stato arrestato dai carabinieri per aver investito una persona e c’è da pagare per la sua libertà.L’uomo ha prelevato del denaro e sta seguendo le indicazioni di quell’. Un dubbio però lo attanaglia. “Che sia una?”. Il 76enne non crede fino in fondo a ciò che ascolta al telefono ma l’illuminazione arriva camminando. In un bar ci sono due carabinieri che stanno prendendo un caffè.L’uomo si avvicina e appoggia il proprio cellulare all’orecchio del maresciallo senza dire una parola.