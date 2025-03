Lanazione.it - Pontenuovo, analisi o nuovi calcoli. Deciderà il direttore dei lavori

O si rifanno ledel calcestruzzo o si eseguono di nuovo idel cemento armato. La decisione è affidata aldeie dalla scelta dipenderanno anche i tempi, più lunghi nel caso di nuove, più brevi nel caso diconteggi. Questa in sintesi la situazione del cantiere del ponte sulla Bure, a, dopo che l’altro ieri la Provincia ha annunciato una nuova proroga e stavolta sine die, cioè senza una data precisa per la fine deie con la sola indicazione che il ponte resterà chiuso "fino al termine delle lavorazioni". Il problema stavolta è la gettata che, dallesvolte, si discosta dai parametri previsti nel capitolato. "E’ un discostamento mimino – spiega la consigliera provinciale delegata alla viabilità, Lisa Amidei –, ma per legge ildeipuò decidere se effettuarecarotaggi del calcestruzzo, oppure se effettuareconteggi per verificare se ne risulta un valore che garantisca di andare avanti".