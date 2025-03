Sport.quotidiano.net - Pontedera, tre punti che sanno di salvezza. Grande prestazione nel derby con la Pianese

(3-4-2-1): Boer; Ercolani, Pacciardi (20’ st Indragoli), Masetti (33’ st Spinosa); Da Pozzo, Proietto (39’ st Chesti), Mastropietro (20’ st Colombo), Nardi (1’ st Falleni); Simeoni, Bacchin; Mignani. A disp: Filippis, Reali, Pietrosanti, Marchesi. All. Formisano.(4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta, Moretti, Pretato (36’ st Espeche), Migliardi; Guidi, Ladinetti; Vitali (22’ st Sala), Scaccabarozzi, Lipari (26’ st Gaddini); Corona (36’ st Van Ransbeeck). A disp: Calvani, Vivoli, Maggini, Martinelli, Italeng, Sarpa. All. Menichini. Arbitro: Toro di Catania. Marcatori: 17’ pt Guidi; 16’ st Corona, 36’ st Corona. Note: spettatori 590; ammoniti Ladinetti, Vitali, Corona, Mastropietro, Pretato, Da Pozzo, Simeone; angoli 2-4. Se, come più volte detto, laè a 41, allora da ieri sera ilè salvo.