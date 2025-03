Pontecagnano celebra Elvira Coda Notari | omaggio alla pioniera del cinema italiano

Leggi su Ildenaro.it

Domenica 30 marzo, alle 11, il Museo Archeologico Nazionale di(SA) ospiterà l’incontro “del”, dedicatoprima regista del, nata a Salerno 150 anni fa. L’iniziativa, promossa dal Comitato cittadino spontaneo “Marzo 2022”, impegnato in prima linea nelle attività a sostegno delle donne, rappresenta l’occasione per approfondire la conoscenza di questa donna straordinaria,della settima arte, e riflettere sulle difficoltà che ancora oggi le donne incontrano per affermarsi e vedere riconosciuto il proprio valore., anticipatrice del neorealismo, è stata una figura poliedrica: regista, produttrice, scenografa, costumista, talvolta attrice, e fondatrice con il marito a Napoli della “Dora Film”.