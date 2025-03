Lanazione.it - Ponte Buggianese . Vincere per sperare

Contro il Certaldo ilsi gioca l’intera stagione. La formazione biancorossa è penultima nel girone A di Eccellenza e ha un distacco di ben 10 punti dal Perignano., eche la squadra pisana non faccia lo stesso nel derby in programma col Cenaia, terrebbe in vita le poche ma importanti possibilità di salvezza che ha ancora il team pontigiano. "Ci stiamo preparando per questa gara importante - ha dichiarato mister Federico Vettori –. Purtroppo abbiamo buttato via due possibilità importanti, nelle ultime domeniche. Entrambe tra l’altro attorno al 90°. Peccato, perché a quest’ora potevamo essere nella situazione in cui tutto dipendeva da noi. Ora purtroppo non è più così. Quindi oltre che a, dobbiamoanche in un passo falso del Perignano. Però ci approcciamo alla partita come quelli che non hanno nulla da perdere.