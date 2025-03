Puntomagazine.it - Polizze catastrofali: rinviati i termini. Accolta la richiesta dell’Unione Artigiani Italiani

Leggi su Puntomagazine.it

. La decisione presa in considerazione delle difficoltà incontrate dalle aziendeIl Governo italiano ha varato un decreto-legge che introduce importanti modifiche aiper l’obbligo di stipula delleassicurative a copertura dei danni da eventi catastrofici per le imprese. La decisione, presa in considerazione delle difficoltà incontrate dalle aziende, soprattutto le micro e piccole imprese, offre un rinvio delle scadenze per adeguarsi alla normativa.Un contributo decisivo è arrivato dall’Unione, che ha presentato istanza di proroga al Governo Meloni, evidenziando le criticità e le difficoltà che le imprese, in particolare le micro e piccole, avrebbero incontrato nell’adempiere aioriginari.Il decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede le seguenti proroghe:Medie imprese: il termine per la stipula delleè differito al 1° ottobre 2025.