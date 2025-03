Ilrestodelcarlino.it - Polisportiva Doro, new look. Palestra e campi da padel

La‘cambia’ volto e punta alla riqualificazione delle strutture. Nelle scorse settimane il consiglio direttivo ha nominato come nuovo presidente Marco Cecchin, che succede a Luciano Mazzanti, storica figura del mondo sportivo ferrarese che per anni, congiuntamente alla moglie Monica Zannini, ha gestito la struttura comunale del quartiere ‘’ in via Franceschini. Marco Cecchin, 40 anni, originario di Varese, un recente passato come canottiere, alcune presenze in nazionale, poi dal 2006 al Cus Ferrara dove ha lavorato per anni, fin quando ha ‘scelto’ una nuova vita professionale. In queste settimane, la struttura dellaè nel pieno di diversi lavori finalizzati a riqualificarla, dove una delle attività portanti sarà laper la parte corsistica, oltre alla piscina, spogliatori e zona segreteria.