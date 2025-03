Ilgiorno.it - Poggiridenti, utenti della strada crescono. Sotto la guida del sindaco-commissario

Una sfida a colpi di educazionele, con giudice supremo un aco esperto in materia: ilche è anche, nella realtà,capo di Polizia locale e potrà d’ora in poi contare sul puntuale rispetto delle regole, sia a piedi che in bicicletta, dei più giovani tra i suoi compaesani. È successo mercoledì ain occasioneprova finale "outdoor" del percorso che ha visto impegnati in precedenza gli alunni delle classi 4^ e 5^scuola primaria Gianni Rodari del paese in tre lezioni multimediali ed interattive svoltesi in aula. Dopo una vera e propria prova pratica nel cortile delle scuole, con quiz che hanno visto una classe contro l’altra mediante il giocobandiera, il primo cittadino Giovanni Piasini, coadiuvato dal sovrintendente capo Dario Crapella e dall’agente Valentina Liguori Sorrentino, in collaborazione con le insegnanti Elisa, Irene, Laura e Paola e i sempre preziosi nonni vigili Piero, Silverio e Vincenzo si sono incamminati lungo alcune vie del paese con gli alunni, inconfondibili con il loro gilet alta visibilità offerto da Avis, per testare dal vivo gli apprendimenti del corso, ovvero le nozioni di base del comportamento del pedone e del ciclista.